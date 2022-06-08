Бесплатный игровой компьютерный центр в Варшаве

В столице Польши открыли бесплатный игровой компьютерный центр. Некоммерческий проект Day Center by AMD запустила польская игровая студия FPS Center под патронатом Посольства Украины в Республике Польша и Кризисного координационного центра.

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Цель проекта – помочь украинцам в Польше, особенно детям и их матерям, с организацией досуга и поиска единомышленников по интересам. Также организаторы надеются таким образом предоставить украинцам место общения и отдыха.

В течение месяца украинские геймеры могут прийти и поиграть в компьютерном клубе Day Center by AMD абсолютно бесплатно. Центр будет принимать ежедневно с 10:00 до 18:00 до 30 июня 2022 года.

Посетители получат бесплатный доступ к компьютерным станциям и играм, а также помощь украиноязычного администратора. Все компьютеры оснащены качественным бесплатным программным обеспечением, благодаря чему молодежь сможет принять участие в киберспортивных мероприятиях. Каждый желающий сможет сразиться в FIFA22, Dota 2, Roblox, League of Legends, Asseto Corsa и многих других играх.



В Варшаве открыли бесплатный киберклуб для украинских геймеров / Фото gameinside.ua

Также молодежь сможет подкрепиться фруктами, водой, безалкогольными напитками и т.п., которые будут в свободном доступе.

Адрес: Варшава, игровая студия FPS (Galeria Ursynow/I этаж, Al. KEN, 36).

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