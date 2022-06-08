З напливом українських біженців у польських містах, зокрема у Варшаві, столична мерія прийняла рішення про відкриття додаткового пункту з реєстрації громадян України в Польщі.

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Так, з 19 березня 2022 року на Національному стадіоні у Варшаві почали приймати документи в українців на привласнення польського ідентифікаційного номера. Однак останнім часом помітно знизився інтерес серед біженців саме до цього пункту. Через це його вирішили закрити. Уже відзавтра, 9 червня, на варшавському стадіоні не прийматимуть заявки від українців на отримання PESEL.

Пункт на стадіоні пропрацював 83 дні. За цей час там встигли видати понад 111 тисяч номерів PESEL. Біженців приймали щодня без вихідних з 8:00 до 16:00.

Надалі подати заявку на привласнення номера PESEL українці зможуть в районних відділах Управління у справах громадян у Варшаві (Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich).

Важливо! Адреси районних управлінь Варшави можна дізнатися за посиланням.

До слова, на Національному стадіоні PGE громадянам України допомагали з відкриттям банківського рахунку та приймали заяви на отримання грошової допомоги. Ці точки також не працюватимуть з 9 червня.

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