У закладі будуть доступні консультації лікарів різної спеціалізації. Серед послуг – безкоштовні консультації лікарів та психолога, лабораторна діагностика, а також вакцинація.

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Центр медичної допомоги біженцям (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców) – це пілотна програма гуманітарної допомоги українцям у Польщі. Його реалізують спільно Військово-медичний інститут – Державний науково-дослідний інститут (Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy) та лікарі Збройних сил Королівства Йорданія.

В межах роботи Центру надаватимуть допомогу українцям, а також членам їхніх сімей без українського громадянства, які приїхали до Польщі у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням, тобто після 24 лютого 2022 року.

Ціль проєкту – визначити, якої допомоги найбільше потребують втікачі від війни в Україні та як її надавати, враховуючи, що у більшості людей немає із собою медичних документів.

Зазначається, що скористатися допомогою в центрі можуть наступні категорії українців: громадяни України, неукраїнські подружжя громадян України, громадяни України з Картою поляка та найближчі родичі громадян України з Картою поляка.

У закладі доступні такі послуги:

консультації педіатра, терапевта, гінеколога, хірурга та психолога;

лабораторна та візуалізаційна діагностика;

щеплення для дорослих та дітей.

Записатися на прийом до лікаря можна за телефоном 261 817 852 або безпосередньо у Центрі медичної допомоги біженцям, який розташований за адресою: ul. Szaserów 128, Warszawa. Тут працюють з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 14:00.

Згодом такі центри планують відкрити і в інших містах Польщі.