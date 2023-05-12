В заведении будут доступны консультации врачей разной специализации. Среди услуг – бесплатные консультации врачей и психолога, лабораторная диагностика и вакцинация.

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Центр медицинской помощи беженцам – это пилотная программа гуманитарной помощи украинцам в Польше. Его реализуют совместно Военно-медицинский институт – Государственный научно-исследовательский институт (Wojskowy Instytut Medyczny – Panstwowy Instytut Badawczy) и врачи Вооруженных сил Королевства Иордания.

В рамках работы Центра будут оказывать помощь украинцам, а также членам их семей без украинского гражданства, приехавших в Польшу в связи с полномасштабным российским вторжением, то есть после 24 февраля 2022 года.

Цель проекта – определить, в какой помощи больше нуждаются беглецы от войны в Украине и как ее предоставлять, учитывая, что у большинства людей нет с собой медицинских документов.

Отмечается, что воспользоваться помощью в центре могут следующие категории украинцев: граждане Украины, неукраинские супруги граждан Украины, граждане Украины с Картой поляка и ближайшие родственники граждан Украины с Картой поляка.

В заведении доступны следующие услуги:

консультации педиатра, терапевта, гинеколога, хирурга и психолога;

лабораторная и визуализационная диагностика;

прививки для взрослых и детей.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 261 817 852 или непосредственно в Центре медицинской помощи беженцам, расположенном по адресу: ul. Szaserów 128, Warszawa. Здесь работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00.

Впоследствии подобные центры планируют открыть и в других городах Польши.