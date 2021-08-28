Карта показує, з яких точок міста найлегше добиратися. З її допомогою можна також спланувати час поїздки.

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Детальніше про карту транспортних зон Варшави

Працівники Міської організації просторового планування поділили Варшаву на зони, відштовхуючись від середньої кількості потрібного на дорогу часу до умовного центру, кільцевого перехрестя Dmowskiego.

Зеленим кольором на карті позначені зони, звідки дорога до центру займе менш як 30 хвилин. Натомість яскравим червоним кольором зобразили локації, звідки доведеться їхати понад 75 хвилин.

А потрібний на дорогу час можна підрахувати, наприклад, за допомогою сервісу jakdojade.pl, який працює на основі бази даних ZTM.

У Варшаві створили карту транспортних зон / Фото warszawa.wyborcza.pl

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