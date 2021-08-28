Карта показывает, из каких точек города легче добираться. С ее помощью можно также спланировать время поездки.

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Подробнее о карте транспортных зон Варшавы

Работники Городской организации пространственного планирования поделили Варшаву на зоны, отталкиваясь от среднего количества нужного на дорогу времени до условного центра, кольцевого перекрестка Dmowskiego.

Зеленым цветом на карте обозначены зоны, откуда дорога в центр займет менее 30 минут. Зато ярким красным цветом изобразили локации, откуда придется ехать более 75 минут.

А время дороги можно подсчитать, например, с помощью сервиса jakdojade.pl, который работает на основе базы данных ZTM.

В Варшаве создали карту транспортных зон / Фото warszawa.wyborcza.pl