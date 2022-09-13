У Варшаві стартував обмін українських посвідчень водія

Обмін посвідчення водія у Польщі здійснюють за певних причин. Дізнайтеся, яких саме.

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Нове водійське посвідчення видадуть, якщо:

Наявний документ непридатний для використання. Наприклад, посвідчення зіпсоване чи неможливо прочитати текст;

Змінилися персональні дані водія (прізвище чи ім'я, стать);

Власник хоче уточнити персональні дані латинськими літерами, змінити зацифроване фото тощо.

Обмін простроченого посвідчення водія, виданого вперше на два роки, проводять без складання іспитів за умови, якщо водій не скоїв за цей час понад два адмінправопорушення.

Які документи потрібні для обміну

паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації (у разі надання ID-картки без відомостей місця реєстрації на безконтактному електронному носії надається довідка про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13), при умові, що з дати його видачі не пройшло 30 календарних днів);

оригінал або копію ідентифікаційного номера;

наявне водійське посвідчення;

документ, що підтверджує факти зміни імені чи прізвища;

медична довідка 083/о під час дії воєнного стану не потрібна.

Видача та обмін посвідчення водія становить 254 гривні, а сервісна послуга підприємства — 420 злотих.

Зауважимо, українці, які у Польщі мають статус тимчасового захисту, не зобов'язані обмінювати водійський документ чи перескладати іспит з водіння.

Графік роботи центру обміну

ДП "Документ" у Варшаві розташований за адресою Єрусалимська алея, 179, Blue City.

Центр працює з вівторка до п'ятниці з 10:00 по 17:00. У суботу – з 10:00 по 15:30, неділя та понеділок – вихідні. За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном 050-472-57-55.