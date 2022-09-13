В Варшаве стартовал обмен украинских водительских удостоверений

Обмен водительского удостоверения в Польше осуществляют по определенным причинам. Узнайте, каким именно.

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Новое водительское удостоверение выдадут, если:

Имеющийся документ непригоден для использования. Например, удостоверение испорчено или невозможно прочесть текст;

Изменились персональные данные водителя (фамилия или имя, пол);

Владелец хочет уточнить персональные данные по латинским буквам, изменить зацифрованное фото и т.д.

Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на два года, проводят без сдачи экзаменов при условии, если водитель не совершил за это время более двух админправонарушений.

Какие документы нужны для обмена

паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица (Приложение 13), при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней);

оригинал или копия идентификационного номера;

имеющееся водительское удостоверение;

документ, подтверждающий факты смены имени или фамилии;

медицинская справка 083/о во время действия военного положения не требуется.

Выдача и обмен водительского удостоверения составляет 254 гривны, а сервисная услуга предприятия — 420 злотых.

Заметим, украинцы, имеющие в Польше статус временной защиты, не обязаны обменивать водительский документ или пересдавать экзамен по вождению.

График работы центра обмена

ГП "Документ" в Варшаве расположен по адресу Иерусалимская аллея, 179, Blue City.

Центр работает со вторника по пятницу с 10:00 по 17:00. В субботу – с 10:00 до 15:30, воскресенье и понедельник – выходные. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 050-472-57-55.