Відкриття сезону зимових купань у Віслі

По віслинському піску гуляють десятки людей у ​​купальниках, шапках і часто в рукавичках. Вони заходять у крижану воду Вісли та насолоджуються кількома хвилинами купання, злегка підстрибуючи. А радісний гомін розноситься річкою – так стартував шостий сезон зимових запливів у Варшаві, які проходять в місті з 2017 року.

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Цьогоріч організатори запланували зустрічі на сім тижнів вперед. Так, зимові запливи відбудуться: 6, 13, 20, 27 листопада, а також 4, 11 та 18 грудня. Завершиться серія купань веселощами та концертом біля вогнища.

З року в рік інтерес до теми зимового плавання зростає. Деякі люди цінують оздоровчий аспект холодних ванн, для інших це – виклик, який вимагає подолання власних бар’єрів.

У нас є і ветерани, які з нами від початку, і ми розраховуємо на людей, які зроблять з нами перші кроки у крижаній воді. З досвіду ми знаємо, що в компанії однодумців завжди легше прийняти рішення про таку незвичайну лазню,

– каже Магдалена Млоховська, директорка і координаторка "Зеленої Варшави" у столичній мерії.

Зимові купання у Віслі / Фото facebook

Організаційні моменти

Кожен плавець повинен мати з собою рушник, купальний костюм, теплий верхній одяг, пакет для мокрого одягу, захисне взуття, а також шапку, шарф і рукавички.

Місце зустрічі – в пляжному барі Aquatica за адресою вул. Wybrzeże Helskie 1/5. Звідти усі учасники відправляють до пляжу Русалка / ZOO, де відбувається спільна розминка. Тільки після цього починається захід у воду.

За учасниками зимових запливів наглядатиме Варшавська волонтерська служба порятунку на воді. На суші буде працювати додатковий медичний рятувальний загін. Після купання на учасників заходу чекає гарячий суп та чай.

Захід абсолютно безкоштовний. Досить лише приїхати на місце зустрічі. Детальний розклад подій – у Facebook.