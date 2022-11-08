Открытие сезона зимних купаний в Висле

По вислинскому песку гуляют десятки людей в купальниках, шапках и часто в перчатках. Они заходят в ледяную воду Вислы и наслаждаются несколькими минутами купания, слегка подпрыгивая. А радостный говор разносится по реке – так стартовал шестой сезон зимних заплывов в Варшаве, которые проходят в городе с 2017 года.

Это интересно Надо пробовать, несмотря ни на что: история первой сотрудницы TransferGo, работавшей из Украины

В этом году организаторы запланировали встречи на семь недель вперед. Так, зимние заплывы состоятся: 6, 13, 20, 27 ноября , а также 4, 11 и 18 декабря . Завершится серия купаний весельем и концертом у костра.

Из года в год интерес к теме зимнего плавания растет. Некоторые люди ценят оздоровительный аспект холодных ванн, для других это вызов, который требует преодоления собственных барьеров.

У нас есть и ветераны, которые с нами с самого начала, и мы рассчитываем на людей, которые сделают с нами первые шаги в ледяной воде. По опыту мы знаем, что в компании единомышленников всегда легче принять решение о такой необычной бане,

– говорит Магдалена Млоховская, директор и координатор "Зеленой Варшавы" в столичной мэрии.

Зимние купания в Висле / Фото facebook

Организационные моменты

Каждый пловец должен иметь с собой полотенце, купальный костюм, теплую верхнюю одежду, пакет для мокрой одежды, защитную обувь, а также шапку, шарф и перчатки.

Место встречи – в пляжном баре Aquatica по адресу ул. Wybrzeże Helskie 1/5. Оттуда все участники отправляют на пляж Русалка/ZOO, где происходит совместная разминка. Только после этого начинается заход в воду.

За участниками зимних заплывов будет наблюдать Варшавская волонтерская служба по спасению на воде. На суше будет работать дополнительный медицинский спасательный отряд. После купания участников мероприятия ждет горячий суп и чай.