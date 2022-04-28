І якщо раніше у Варшаві було кілька пунктів видачі документів громадянам України, то зараз у польській столиці працює лише один такий осередок.

До слова Компенсація за утримання українських біженців: хто може отримати та як це зробити

Де у Варшаві можна отримати PESEL

З 25 квітня біженці з України, які зупинилися у Варшаві, можуть отримати ідентифікаційний номер PESEL лише на Національному стадіоні (PGE Narodowy). Тут також можна податися на фінансову допомогу та відкрити банківський рахунок.

Пункт працює щодня з 8:00 до 16:00. Але зауважте, що 1, 2 та 3 травня будуть вихідними.

Таким чином влада Польщі хоче розвантажити ужонди в столичних мікрорайонах, аби ті ефективніше надавали постійні послуги жителям Варшави.

Скільки українців з 24 лютого отримали PESEL

За словами представника влади з питань допомоги біженцям з України Павела Шефернакера, уже понад мільйон українців мають привласнений код PESEL. Звісно, переважна більшість це – жінки та діти. І лише 4% біженців власниками PESEL є чоловіки.

Як поляки допомагають Україні: дивіться відео