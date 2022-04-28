И если раньше в Варшаве было несколько пунктов выдачи документов гражданам Украины, то сейчас в польской столице работает только одна такая ячейка.

К слову Компенсация за содержание украинских беженцев: кто может получить и как это сделать

Где в Варшаве можно получить PESEL

С 25 апреля остановившиеся в Варшаве беженцы из Украины могут получить идентификационный номер PESEL только на Национальном стадионе (PGE Narodowy) . Здесь также можно податься на финансовую помощь и открыть банковский счет.

Пункт работает ежедневно с 8:00 до 16:00 . Но заметьте, что 1, 2 и 3 мая будут выходными.

Таким образом, власти Польши хотят разгрузить уженды в столичных микрорайонах, чтобы те эффективнее оказывали постоянные услуги жителям Варшавы.

Сколько украинцев с 24 февраля получили PESEL

По словам представителя власти по вопросам помощи беженцам из Украины Павела Шефернакера, уже более миллиона украинцев имеют присвоенный код PESEL. Конечно, подавляющее большинство это – женщины и дети. И только 4% беженцев владельцами PESEL являются мужчины.