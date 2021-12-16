У Варшаві нового "Людину-павука" покажуть українською: де та коли

Українці у Варшаві знову зможуть насолоджуватися улюбленим кіно рідною мовою. Кінотеатр Helios у польській столиці анонсував показ фільму "Людина-павук: Немає шляху додому”

Довгоочікувану стрічку показуватимуть українською з 17 до 23 грудня. Переглянути її можна буде в кінотеатрі Helios, що розташований на Єрусалимському проспекті, 179.

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Якою буде ціна квитків

Перший показ пройде у п'ятницю, останній – у четвер. Фільм пропонують переглянути у різний час доби. Квитки обійдуться у 14,90 – 18,90 злотих (близько 100 – 125 гривень), залежно від сеансу. Аби придбати їх, потрібно звернутися до працівників каси кінотеатру в торговому центрі Blue City. Крім цього, є також можливість придбати квитки онлайн.

Новий фільм про Людину-павука: що варто знати

Helios – перша мережа кінотеатрів у Польщі, яка вирішила ввести до свого репертуару покази фільмів українською мовою. Перший такий показ прйшов ще у листопаді 2018 року.

Це американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel Comics. Є продовженням стрічок "Людина-павук: Повернення додому" та "Людина-павук: Далеко від дому". Режисером є Джон Воттс, у головній ролі – Том Голланд. Також у фільму з'являються інші відомі актори, зокрема – Зендая, Джон Фавро та Бенедикт Камбербетч.

Стрічка розповідає про життя Пітера Паркера після того, як Містеріо розкрив усьому світу, що саме він є Людиною-павуком. Репутація хлопця – під загрозою. Паркер сподівається, що йому допоможе Стівен Стрендж. Втім, згодом він зіштовхується з набагато більшою небезпекою, ніж міг уявити.

Дивіться трейлер до фільму "Людина-павук: Додому шляху немає":