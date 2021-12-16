Долгожданную ленту будут показывать на украинском с 17 по 23 декабря. Посмотреть ее можно будет в кинотеатре Helios, расположенном на Иерусалимском проспекте, 179.

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Какова будет цена билетов

Первый показ пройдет в пятницу, последний – в четверг. Фильм предлагают посмотреть в разное время суток. Билеты обойдутся в 14,90 – 18,90 злотых (около 100 – 125 гривен) в зависимости от сеанса. Чтобы приобрести их, следует обратиться к работникам кассы кинотеатра в торговом центре Blue City. Кроме этого, есть возможность купить билеты онлайн.

Справка. Helios – первая сеть кинотеатров в Польше, решившая ввести в свой репертуар показы фильмов на украинском языке. Первый такой показ прошел еще в ноябре 2018 года.

Новый фильм о Человеке-пауке: что стоит знать

Это американский супергеройский фильм, основанный на комиксе Marvel Comics. Является продолжением лент "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Далеко от дома". Режиссером является Джон Уоттс, в главной роли – Том Голланд. Также в фильме появляются другие известные актеры, в частности Зендая, Джон Фавро и Бенедикт Камбербетч.

Лента рассказывает о жизни Питера Паркера после того, как Мистерио раскрыл всему миру, что именно он Человек-паук. Репутация парня – под угрозой. Паркер надеется, что ему поможет Стивен Стрэндж. Впрочем, впоследствии он сталкивается с гораздо большей опасностью, чем мог вообразить.

Смотрите трейлер к фильму "Человек-паук: Домой нет пути":