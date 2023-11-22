З Варшави до Берліна за 5 годин і не тільки: PKP Intercity запускає нові експрес-потяги 

Польська залізнична компанія PKP Intercity оприлюднила новий розклад на 2024 рік, демонструючи значне розширення своїх послуг. Він може похвалитися збільшенням міжнародних залізничних маршрутів та додаткові рейси з Варшави.

Зокрема, PKP Intercity анонсувала запуск 11 додаткових міжнародних рейсів 2024 року. З Варшави до Берліна курсуватимуть 4 експрес-поїзди на день. Що ще треба знати про нові рейси, розповідаємо далі.

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У Польщі запускають нові рейси

Так, буде 11 додаткових міжнародних поїздів (всього 63). Більше поїздів курсуватиме із Варшави, Кракова, Білостока, Ополе, Лодзі, Вроцлава та Жешува. Новий розклад на 2024 рік набуде чинності з 10 грудня.

З Варшави до Берліна курсуватимуть чотири експрес-поїзди на день, найшвидшим із яких можна буде доїхати за 5 годин 21 хвилину.

З 10 грудня відомий потяг "Шопена", який раніше сполучав Варшаву та Відень, розширить маршрут до Німеччини, роблячи зупинки в Празі та Відні. Кінцевим пунктом призначення цієї поїздки буде Мюнхен, що дасть мандрівникам можливість легко пересісти на поїзд, що прямує до мальовничих Альп.

Значною подією є запровадження щоденного поїзда IC Odra для встановлення сполучення між Краковом і Берліном. Цей потяг робитиме заплановані зупинки у таких містах, як Катовіце, Ополе, Вроцлав і Зелена Гура, покращуючи сполучення та зручність для пасажирів.

Крім того, поїзд IC Danubius задовольнить потреби ранкової подорожі, сполучаючи Вроцлав і Краків із Віднем, й вечірнє повернення. Поїзд складатиметься з двох груп вагонів, які з'єднають у Богуміні, звідки всі пасажири продовжать рух до Австрії.

PKP Intercity запускає нові експрес-потяги / Фото Unsplash

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У попередні роки поїзди туди ходили лише під час різдвяних та зимових канікул, а також під час літніх канікул. З 22 грудня, напередодні Різдва завдяки завершенню чергового етапу модернізації шляхів вони курсуватимуть щодня.

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