В частности, PKP Intercity анонсировала запуск 11 дополнительных международных рейсов в 2024 году. Из Варшавы в Берлин будут курсировать 4 экспресс-поезда в день. Что еще нужно знать о новых рейсах, рассказываем дальше.

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Да, будет 11 дополнительных международных поездов (всего 63). Больше поездов будет курсировать из Варшавы, Кракова, Белостока, Ополе, Лодзи, Вроцлава и Жешува. Новое расписание на 2024 год вступит в силу с 10 декабря.

Из Варшавы в Берлин будут курсировать четыре экспресс-поезда в день, самым быстрым из которых можно будет доехать через 5 часов 21 минуту.

С 10 декабря известен поезд "Шопена", ранее соединявший Варшаву и Вену, расширит маршрут в Германию, делая остановки в Праге и Вене. Конечным пунктом назначения этой поездки будет Мюнхен, что даст путешественникам возможность легко пересесть на поезд, направляющийся в живописные Альпы.

Значительным событием является введение ежедневного поезда IC Odra для установления сообщения между Краковом и Берлином. Этот поезд будет делать запланированные остановки в таких городах как Катовице, Ополе, Вроцлав и Зеленая Гура, улучшая сообщение и удобство для пассажиров.

Кроме того, поезд IC Danubius удовлетворит потребности утренней поездки, соединяя Вроцлав и Краков с Веной, и вечернее возвращение. Поезд состоит из двух групп вагонов, которые соединят в Богумине, откуда все пассажиры продолжат движение в Австрию.

PKP Intercity запускает новые экспресс-поезда / Фото Unsplash

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В предыдущие годы поезда туда ходили только во время рождественских и зимних каникул, а также во время летних каникул. С 22 декабря, в канун Рождества благодаря завершению очередного этапа модернизации путей они будут курсировать каждый день.

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