Це додало яскравих барв не лише деревам, але й усьому двору вулиці Lipińskiej.

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Жителі прилеглих будинків вирішили прикрасити дерева у межах сусідської акції "Загортаємо наш сад пряжею". Також у цьому дворі прикрасили ялинку.

Іграшки для неї зв'язали місцеві майстрині. Ялинка та інші дерева у дворі виглядають по-справжньому святково та незвично. Зауважимо, що такий декор має свою назву ярнбомбінг.

Що таке ярнбомбінг Простими словами – це вуличне в'язання. Його вважають видом мистецтва, в якому елементи зовнішнього простору (найчастіше міська архітектура та дерева) покриваються пряжею. Утворені твори називають "в'язане графіті".

Один з дворів Варшави прикрасили в'язаними виробами / Фото The Warsaw

Додамо, що в одному із дворів Солом'янського району Києва хтось із мешканців прикрасив паркан і дерева фігурами із пластикових пляшок. Хто саме став автором інсталяції – невідомо, однак сусіди поставилися до неї неоднозначно. Хтось сприйняв це як прояв творчості, а хтось – як несмак і засмічення території.