Это придало ярких красок не только деревьям, но и всему двору улицы Lipinskiej.

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Жители близлежащих домов решили украсить деревья в пределах соседской акции "Заворачиваем наш сад пряжей". Также в этом дворе украсили елку.

Игрушки для нее связали местные мастерицы. Елка и другие деревья во дворе выглядят по-настоящему празднично и необычно. Заметим, что такой декор называется ярнбомбингом.

Что такое ярнбомбинг Простыми словами – это уличная вязка. Его считают видом искусства, в котором элементы внешнего пространства (чаще городская архитектура и деревья) покрываются пряжей. Образованные произведения называют "вязанным граффити". Один из дворов Варшавы украсили вязаными изделиями / Фото The Warsaw

Добавим, что в одном из дворов Соломенского района Киева кто-то из жителей украсил забор и деревья фигурами из пластиковых бутылок. Кто именно стал автором инсталляции – неизвестно, однако соседи отнеслись к ней неоднозначно. Кто-то воспринял это как проявление творчества, а кто-то – как безвкусицу и засорение территории.