Fly Play – це недорога ісландська авіакомпанія, яка працює на ринку з 2019 року та постійно відкриває нові напрямки. Тепер настав час і для Польщі. Літаки з Варшави до столиці і водночас головного міста Ісландії Рейк’явіка почнуть літати уже на початку 2023 року.

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Що відомо про дешеві авіарейси з Польщі до Ісландії

Так, з Варшави до Рейк’явіка можна буде добратися за 259 злотих. Така вартість квитків поширюється лише на рейси Fly Play і не включає вартість додаткового багажу, податків і зборів. Акційна пропозиція діє лише до 12 грудня 2022 року.

Перші бюджетні рейси з Польщі до Ісландії розпочнуться на початку квітня. Літаки курсуватимуть понеділками та п’ятницями. Вартість квитка в одну сторону з Варшави до Рейк'явіка починається від 428 злотих. Обираючи варіант квитка туди й назад, можна заплатити в одну сторону від 258 злотих.

Поляки закохалися в Ісландію

За останні кілька років Ісландія стала місцем, яке відвідує все більше поляків. Поява доступних рейсів до Рейк'явіка – одна з причин такого туристичного буму. Крім цього, красиві та незвичайні краєвиди острова приваблюють туристів не тільки з Польщі, але й з усього світу, які хочуть "спіймати" північне сяйво та відчути північний клімат.

До речі, поляки становлять найбільшу діаспору в Ісландії. На острові постійно проживає близько 25 тисяч громадян Польщі.