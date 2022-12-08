Fly Play – недорогая исландская авиакомпания, которая работает на рынке с 2019 года и постоянно открывает новые направления. Теперь пришло время и для Польши. Самолеты из Варшавы в столицу и одновременно главный город Исландии Рейкьявик начнут летать уже в начале 2023 года.

Читайте также Как оформить больничный в Польше: практические советы украинцам

Что известно о дешевых авиарейсах из Польши в Исландию

Так, из Варшавы в Рейкьявик можно будет добраться за 259 злотых. Такая стоимость билетов распространяется только на рейсы Fly Play и не включает в себя стоимость дополнительного багажа, налогов и сборов. Акционное предложение действует только до 12 декабря 2022 года.

Первые бюджетные рейсы из Польши в Исландию начнутся в начале апреля. Самолеты будут курсировать по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону из Варшавы в Рейкьявик стартует от 428 злотых. Выбирая вариант билета туда и обратно, можно заплатить в одну сторону от 258 злотых.

Поляки влюбились в Исландию

За последние несколько лет Исландия стала местом, которое посещает все больше поляков. Появление доступных рейсов в Рейкьявик – одна из причин такого туристического бума. Кроме того, красивые и необычные виды острова привлекают туристов не только из Польши, но и со всего мира, которые хотят "поймать" северное сияние и почувствовать северный климат.

Кстати, поляки составляют самую большую диаспору в Исландии. На острове постоянно проживают около 25 тысяч граждан Польши.