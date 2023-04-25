Варшава попала в топ городов с лучшим общественным транспортом
Один вывод напрашивается сразу — лучше с публичным транспортом дела обстоят в Европе. В топ попала Варшава – она на 19-й строчке.
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Для подготовки рейтинга специалисты изучили множество факторов, включая охват, скорость, организацию, доступность и цены. По результатам сформировали топ-60.
Двадцатка выглядит так:
- Гонконг,
- Цюрих (Швейцария),
- Стокгольм (Швеция),
- Сингапур,
- Хельсинки (Финляндия),
- Осло (Норвегия),
- Токио,
- Париж,
- Берлин,
- Лондон,
- Амстердам,
- Сеул (Южная Корея),
- Нью-Йорк,
- Сидней (Австралия),
- Москва,
- Сан-Франциско,
- Мюнхен (Германия),
- Милан,
- Варшава,
- Чикаго,
- Барселона (Испания),
- Ванкувер (Канада),
- Куала-Лумпур (Малайзия),
- Вашингтон,
- Стамбул (Турция),
- Мадрид (Испания),
- Пекин,
- Дублин (Ирландия),
- Дубай,
- Буэнос-Айрес (Аргентина),
- Монреаль (Канада),
- Шанхай (Китай),
- Бостон,
- Торонто (Канада),
- Дели (Индия),
- Сантьяго (Чили),
- Лос-Анджелес,
- Джакарта (Индонезия),
- Бангкок (Таиланд),
- Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Самой развитой транспортной системой в Европе обычно считается лондонское метро – так было долгие годы. Но сейчас другие европейские города работают над тем, чтобы догнать и обогнать соперника. "Подземка" в Лондоне – одна из старейших и крупнейших систем метро в мире, состоит из 11 линий и более 270 станций, обслуживающих более пяти миллионов пассажиров в день.
Среди других городов, известных своей развитой транспортной инфраструктурой, выделяют Париж, Берлин, Барселону, Мадрид, Хельсинки, Стокгольм и Копенгаген. У каждого из них – свои уникальные особенности и транспортные решения, но в каждом из этих городов публичный транспорт хорошо организован и доступен местным жителям и туристам.