Варшава попала в топ городов с лучшим общественным транспортом

Один вывод напрашивается сразу — лучше с публичным транспортом дела обстоят в Европе. В топ попала Варшава – она на 19-й строчке.

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Для подготовки рейтинга специалисты изучили множество факторов, включая охват, скорость, организацию, доступность и цены. По результатам сформировали топ-60.

Двадцатка выглядит так:

  • Гонконг,
  • Цюрих (Швейцария),
  • Стокгольм (Швеция),
  • Сингапур,
  • Хельсинки (Финляндия),
  • Осло (Норвегия),
  • Токио,
  • Париж,
  • Берлин,
  • Лондон,
  • Амстердам,
  • Сеул (Южная Корея),
  • Нью-Йорк,
  • Сидней (Австралия),
  • Москва,
  • Сан-Франциско,
  • Мюнхен (Германия),
  • Милан,
  • Варшава,
  • Чикаго,
  • Барселона (Испания),
  • Ванкувер (Канада),
  • Куала-Лумпур (Малайзия),
  • Вашингтон,
  • Стамбул (Турция),
  • Мадрид (Испания),
  • Пекин,
  • Дублин (Ирландия),
  • Дубай,
  • Буэнос-Айрес (Аргентина),
  • Монреаль (Канада),
  • Шанхай (Китай),
  • Бостон,
  • Торонто (Канада),
  • Дели (Индия),
  • Сантьяго (Чили),
  • Лос-Анджелес,
  • Джакарта (Индонезия),
  • Бангкок (Таиланд),
  • Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Самой развитой транспортной системой в Европе обычно считается лондонское метро – так было долгие годы. Но сейчас другие европейские города работают над тем, чтобы догнать и обогнать соперника. "Подземка" в Лондоне – одна из старейших и крупнейших систем метро в мире, состоит из 11 линий и более 270 станций, обслуживающих более пяти миллионов пассажиров в день.

Среди других городов, известных своей развитой транспортной инфраструктурой, выделяют Париж, Берлин, Барселону, Мадрид, Хельсинки, Стокгольм и Копенгаген. У каждого из них – свои уникальные особенности и транспортные решения, но в каждом из этих городов публичный транспорт хорошо организован и доступен местным жителям и туристам.