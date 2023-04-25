Варшава попала в топ городов с лучшим общественным транспортом

Один вывод напрашивается сразу — лучше с публичным транспортом дела обстоят в Европе. В топ попала Варшава – она на 19-й строчке.

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Для подготовки рейтинга специалисты изучили множество факторов, включая охват, скорость, организацию, доступность и цены. По результатам сформировали топ-60.

Двадцатка выглядит так:

Гонконг,

Цюрих (Швейцария),

Стокгольм (Швеция),

Сингапур,

Хельсинки (Финляндия),

Осло (Норвегия),

Токио,

Париж,

Берлин,

Лондон,

Амстердам,

Сеул (Южная Корея),

Нью-Йорк,

Сидней (Австралия),

Москва,

Сан-Франциско,

Мюнхен (Германия),

Милан,

Варшава,

Чикаго,

Барселона (Испания),

Ванкувер (Канада),

Куала-Лумпур (Малайзия),

Вашингтон,

Стамбул (Турция),

Мадрид (Испания),

Пекин,

Дублин (Ирландия),

Дубай,

Буэнос-Айрес (Аргентина),

Монреаль (Канада),

Шанхай (Китай),

Бостон,

Торонто (Канада),

Дели (Индия),

Сантьяго (Чили),

Лос-Анджелес,

Джакарта (Индонезия),

Бангкок (Таиланд),

Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Самой развитой транспортной системой в Европе обычно считается лондонское метро – так было долгие годы. Но сейчас другие европейские города работают над тем, чтобы догнать и обогнать соперника. "Подземка" в Лондоне – одна из старейших и крупнейших систем метро в мире, состоит из 11 линий и более 270 станций, обслуживающих более пяти миллионов пассажиров в день.

Среди других городов, известных своей развитой транспортной инфраструктурой, выделяют Париж, Берлин, Барселону, Мадрид, Хельсинки, Стокгольм и Копенгаген. У каждого из них – свои уникальные особенности и транспортные решения, но в каждом из этих городов публичный транспорт хорошо организован и доступен местным жителям и туристам.