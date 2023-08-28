Знову Італія: у Флоренції заарештували туристів за графіті на архітектурній пам'ятці

Від туристів-вандалів постраждала ще одна історична пам'ятка Італії. Цього разу жертвою некультурних студентів став Коридор Вазарі у Флоренції.

На стіну 460-річного Коридору Вазарі, який веде до галереї Уффіці, рано вранці нанесли графіті. Підозрюваних швидко затримала поліція. Хто вони і як пояснили свій вчинок – читайте далі.

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Футбольне графіті на культурній пам'ятці

Місцева поліція заарештувала двох німецьких студентів, яких підозрюють в акті вандалізму. Вони приїхали на відпочинок до Флоренції разом із великою групою товаришів – футбольних фанатів. Компанія орендувала житло у центрі італійського міста.

Карабінери Флоренції проаналізували відео з камер спостереження і швидко змогли встановити порушників. Під час обшуків у квартирі, де мешкали підозрювані, знайшли два балончики із фарбою та забруднений одяг. Виявилось, що графіті пов'язане із мюнхенською футбольною командою.

Міністерство культури Італії оцінило вартість ремонтних робіт приблизно у 10 тисяч євро. Напис виводитимуть під цілодобовим наглядом озброєної охорони.

Проте директор галереї Уффіці Ейке Шмідт вимагає для вандалів жорсткішого покарання. Він вважає, що за пошкодження будь-якого культурного об'єкта потрібно не штрафувати порушників, а ув'язнювати їх.

Культура Італії страждає від туристів

– це культурна пам'ятка Флоренції. Він був побудований італійським художником і архітектором епохи Відродження Джорджіо Вазарі у 1565 році. Його задумали як таємний критий прохід для тодішнього лідера династії Медічі Козімо I. Коридор Вазарі закрили для відвідувачів у 2016 році через проблеми з евакуаційними виходами. Але з 2019 року ведуть роботи, щоб знову його відкрити.

Влада країни щосили намагається захистити історичні пам'ятки від нахабних туристів. Найбільше від таких порушень страждає легендарний Колізей. Чого тільки не робили вандали в Італії: купалися у фонтанах, писали свої імена на стінах історичних споруд та навіть каталися на Maserati Іспанськими сходами в Римі.

Одним з останніх обурливих вчинків став цей: туристка вирізала серце на Пізанській вежі. Для цього вона використала свій гострий браслет. 19-річну француженку затримала італійська поліція. Дівчина запевняє, що не задумувала нічого поганого, лише таким чином хотіла зізнатися своєму хлопцеві в коханні.

Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.