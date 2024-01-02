У Лісабоні вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка літерами Z

Невідомі у столиці Португалії осквернили пам'ятник Тарасові Шевченку. Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Вандали обмалювали погруддя українського письменника у Лісабоні символом російської агресії в Україні – літерою Z. Злочин скоїли ще перед Новим роком.

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Злочин проти культури

За словами Павла Садохи, акт вандалізму стався кілька днів тому.

Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по нашим і історичним духовним цінностям,

– написав голова Спілки українців у Португалії.

Українці допомогли повернути пам'ятнику попередній вигляд / Фото з фейсбуку Lizaa Yarovaa

Завдяки зусиллям українців із провінції Алгарве погруддя Шевченка оперативно очистили від фарби.

Вандали залишають символ Z на авто українців за кордоном

Літера ‎Z від початку повномасштабного вторгнення символізує російську агресію в Україні. У багатьох європейських державах цю букву заборонено публічно демонструвати.

Влітку у Відні зловмисники намалювали на авто з українськими номерами літеру Z. Поліція Австрії одразу розпочала розслідування. Символ російської агресії помітили на шістьох українських автівках в районі Донауштадт.

А наприкінці літа у німецькому Баден-Бадені міського чиновника оштрафували за зіпсовані автомобілі українців. Він видряпав "‎F*ck UA" та намалював свастику на двох машинах на українських номерах.