У Валенсії завершили експеримент із 4-денним робочим тижнем: які плюси

В іспанському місті Валенсія проводили експеримент із чотириденним робочим тижнем. Його результати підсумували й виявили декілька позитивних моментів.

Чотириденний робочий тиждень у Валенсії добре вплинув на здоров'я та добробут працівників, призвів до зростання активності в готельному та ресторанному бізнесі та покращив якість повітря.

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4 робочих дні, 3 – вихідних

Проєкт скорочення робочого тижня за рахунок державних свят тестували у квітні-травні цього року. Його ініціювала попередня міська влада. До проєкту долучилися 360 працівників з Валенсії: вони мали три вихідних з суботи до понеділка включно.

Сім із десяти учасників експерименту дали йому позитивну оцінку. Жителі Валенсії зазначили, що чотириденний робочий тиждень покращив баланс між особистим життям і роботою, зробив культурне життя різноманітнішим та позитивно позначився на здоров'ї.

Що покращилось?

За словами тих, хто спробував коротший робочий тиждень, вони почали фізично почуватися краще: значно знизився рівень стресу та покращився настрій. Посилилося відчуття особистого задоволення порівняно з тими, хто працював звичайний робочий тиждень.

Учасники експерименту мали більше вільного часу і використовували його на відпочинок і спорт, відвідували парки та природні зони, насолоджувались культурними та освітніми заходами. Додатковим бонусом стало те, що через меншу інтенсивність руху на дорогах у Валенсії покращилась якість повітря.

Далі Іспанія планує перевірити вплив чотириденного робочого тижня на продуктивність праці.

Негативні сторони

Проте в цього експерименту були й деякі негативні моменти. Дехто з учасників почав більше курити й випивати у додатковий вільний день. Рівень продажів у крамницях впав на 20%, а служби швидкої допомоги отримали більше навантаження.

У країні і раніше влаштовували експерименти із чотириденним робочим тижнем. Тоді добровільну участь у них брали компанії, які хотіли з'ясувати вплив такого графіка на продуктивність праці.

Один із найбільших експериментів зі скороченим тижнем провели у Великій Британії. Він був настільки ефективним, що більшість компаній, які стали його учасниками, вирішили залишити такий графік роботи. А Бельгія в листопаді 2022 року стала першою країною, яка легалізувала чотириденний робочий тиждень.