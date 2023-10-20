В Валенсии завершили эксперимент с 4-дневной рабочей неделей: какие плюсы

В испанском городе Валенсия проводили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Его результаты подытожили и вынесли несколько положительных моментов.

Четырехдневная рабочая неделя в Валенсии хорошо повлияла на здоровье и благосостояние работников, привела к росту активности в гостиничном и ресторанном бизнесе и улучшила качество воздуха.

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4 рабочих дня, 3 – выходных

Проект сокращения рабочей недели за счет государственных праздников тестировался в апреле-мае этого года. Его инициировали предыдущие городские власти. К проекту присоединились 360 работников из Валенсии: у них было три выходных с субботы до понедельника включительно.

Семь из десяти участников эксперимента дали ему положительную оценку. Жители Валенсии отметили, что четырехдневная рабочая неделя улучшила баланс между личной жизнью и работой, сделала культурную жизнь разнообразнее и положительно сказалась на здоровье.

Что улучшилось?

По словам тех, кто попробовал более короткую рабочую неделю, они начали физически чувствовать себя лучше: значительно снизился уровень стресса и улучшилось настроение. Усилилось чувство личного удовольствия по сравнению с теми, кто работал обычную рабочую неделю.

Участники эксперимента имели больше свободного времени и использовали его для отдыха и спорта, посещали парки и природные зоны, наслаждались культурными и образовательными мероприятиями. Дополнительным бонусом стало то, что из-за меньшей интенсивности движения на дорогах в Валенсии улучшилось качество воздуха.

Далее Испания планирует проверить влияние четырехдневной рабочей недели на продуктивность труда.

Отрицательные стороны

Однако у этого эксперимента были и отрицательные моменты. Некоторые участники начали больше курить и выпивать в дополнительный свободный день. Уровень продаж в магазинах упал на 20%, а службы скорой помощи получили большую нагрузку.

В стране и раньше устраивали эксперименты с четырехдневной рабочей неделей. Тогда добровольное участие в них принимали компании, желающие выяснить влияние такого графика на продуктивность труда.

Один из самых больших экспериментов с сокращенной неделей провели в Великобритании. Он был настолько эффективным, что большинство компаний, ставших его участниками, решили оставить такой график работы. Бельгия же в ноябре 2022 года стала первой страной, которая легализовала четырехдневную рабочую неделю.