Вакансії в Польщі для кандидатів без вищої освіти: скільки платять

Далеко не всім вдається знайти роботу за фахом, тим паче за кордоном. До того ж багато трудових мігрантів не мають вищої освіти. Розповідаємо, ким може працювати і скільки отримувати заробітчанин без відповідної освіти у Польщі.

Інформацію про середні заробітки кандидатів без вищої освіти подано у вакансіях, розміщених на сайті компанії Gremi Personal. Практика показує, що у сусідній країні можна добре заробляти й без диплома бакалавра чи магістра.

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Скільки може заробляти в Польщі трудовий мігрант без вищої освіти

Будівництво

У цій галузі вища освіта не є пріоритетом. Для працедавця важливіші вміння і досвід претендента, а також хороша фізична підготовка. Ефективні працівники можуть отримувати від 6 000 злотих.

Технічні спеціальності

На механіків, електриків, зварювальників тощо зараз у Європі великий попит, зокрема в Польщі. Хороший майстер цілком може заробляти від 6 500 злотих, обіцяють роботодавці в оголошеннях про набір працівників.

Сільське господарство

Збір урожаю та інші сільськогосподарські роботи здебільшого є сезонними. Охочим підзаробити у такий спосіб треба бути фізично витривалими. Жодна освіта та знання мови при цьому не потрібні. Заробіток залежить від кількості відпрацьованих годин або від кількості зібраного урожаю. Обіцяють доходи від 17 злотих брутто за годину.

Також часто появляються оголошення про роботу на польських фермах. Чоловікам найчастіше пропонуються варіанти роботи з великими тваринами, а жінкам – на пташиних фермах. Реально заробляти від 4 700 злотих.

Торгове представництво

Щоб отримати таку роботу, потрібні знання мови й вміння добре спілкуватися з місцевими жителями. Освіта може не знадобитися.

Щомісячний дохід торгового агента в Польщі становить 4 500 злотих і більше.

Кулінарія

Працедавці пропонують роботу як шеф-кухарям, так і помічникам. Талановиті працівники можуть щомісячно отримувати 6 000 злотих.

Догляд за будинком та дітьми

Освіта не обов'язкова, але у багатьох випадках потрібні рекомендації. Проживання та харчування у більшості випадків забезпечує працедавець. Доглядальниці та няні можуть заробляти від 3 000 злотих.

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