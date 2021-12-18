Информация о средних заработках кандидатов без высшего образования представлена ​​в вакансиях, размещенных на сайте компании Gremi Personal. Практика показывает, что в соседней стране можно отлично зарабатывать и без диплома бакалавра либо магистра.

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Сколько может зарабатывать в Польше трудовой мигрант без высшего образования

Строительство

В этой области высшее образование не является приоритетом. Для работодателя более важны умения и опыт претендента, а также хорошая физическая подготовка. Эффективные работники могут получать от 6 000 злотых .

Технические специальности

На механиков, электриков, сварщиков и так далее сейчас в Европе большой спрос, в частности, в Польше. Хороший мастер вполне может зарабатывать от 6 500 злотых , обещают работодатели в объявлениях о наборе работников.

Сельское хозяйство

Сбор урожая и другие сельскохозяйственные работы в основном сезонные. Желающим подзаработать таким образом нужно быть физически выносливыми. Ни одно образование и знание языка при этом не требуется. Заработок зависит от количества отработанных часов или количества собранного урожая. Обещают доходы от 17 злотых брутто в час.

Также часто появляются объявления о работе на польских фермах. Мужчинам чаще всего предлагаются варианты работы с крупными животными, а женщинам – на птичьих фермах. Реально зарабатывать от 4 700 злотых .

Торговое представительство

Чтобы получить такую ​​работу, необходимы знания языка и умение хорошо общаться с местными жителями. Образование может не пригодиться.

Ежемесячный доход торгового агента в Польше составляет 4 500 злотых и более.

Кулинария

Работодатели предлагают работу как шеф-поварам, так и помощникам. Талантливые работники могут ежемесячно получать 6 000 злотых .

Уход за домом и детьми

Образование не обязательно, но во многих случаях требуются рекомендации. Проживание и питание в большинстве случаев обеспечивает работодатель. Сиделки и няни могут зарабатывать от 3 000 злотых.