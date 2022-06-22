Так, сотні тисяч українців залишилися без роботи через війну в Україні. Значна частина наших громадян, які втратили дохід, виїхала у пошуках прихистку в країни Європи. Разом з тим, переважна більшість біженців розраховують також й працевлаштуватися.

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Jooble Job Search / Фото play.google

І ситуація з пошуком роботи за кордоном тепер дещо простіша. Українська IT-компанія Jooble запустила мобільний застосунок Jooble Job Search. Програма відразу працюватиме у 69 країнах. Користувачі матимуть змогу переглядати найсвіжіші та найактуальніші пропозиції від роботодавців з понад 140 000 ресурсів.

Функціонал застосунку дозволяє шукати роботу одночасно за декількома спеціальностями, регіонами, а також обирати вакансії, що передбачають віддалену роботу. Крім цього, на оголошення від роботодавця можна відгукуватися просто в додатку.

Застосунок можна завантажити в Apple Store і Google Play Market.

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