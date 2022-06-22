Так, сотни тысяч украинцев остались без работы из-за войны в Украине. Значительная часть наших граждан, потерявших доход, уехала в поисках убежища в страны Европы. Вместе с тем, подавляющее большинство беженцев рассчитывают также и трудоустроиться.

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Jooble Поиск работы / Фото play.google

И ситуация с поиском работы за границей теперь несколько проще. Украинская IT-компания Jooble запустила мобильное приложение Jooble Job Search. Программа будет сразу работать в 69 странах. Пользователи смогут просматривать самые свежие и актуальные предложения от работодателей с более чем 140 000 ресурсов.

Функционал приложения позволяет искать работу одновременно по нескольким специальностям, регионам, а также выбирать вакансии, предусматривающие удаленную работу. Кроме этого, на объявления от работодателя можно отзываться прямо в приложении.

Приложение можно скачать в Apple Store и Google Play Market .