Ужондом у Нижньосілезькому воєводстві у додаткові години зможуть скористатися не всі, а лише вакциновані люди.
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Тож усі особи, які з 1 червня отримали будь-яку дозу вакцинації проти COVID-19, мають можливість скористатися додатковим робочим часом ужонду.
Новий графік роботу ужонду у Вроцлаві
З 17 по 28 січня ужонд працюватиме з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 18:00. У цей час для іноземців, які легалізують своє перебування, будуть доступні такі послуги:
- отримання готової карти побиту,
- отримання інформації про стан справи,
- подання додатків з підтвердженням відповідності,
- отримання PIO-номера вашої справи після підтвердження особи.
Що таке ужонд у ПольщіДослівно це можна перекласти як "управління". Простіше кажучи, це управління різних державних чи муніципальних структур у Польщі. До нього звертаються за розв'язанням усіх питань, пов'язаних із реєстрацією, пропискою, працевлаштуванням та оформленням практично всіх документів. Ужонди працюють як для громадян Польщі, так і для іноземців, які легально перебувають на території країни.
Все частіше українські трудові мігранти обирають країною для проживання та роботи сусідню Польщу. Однак, крім низки переваг життя у Польщі, існує те, з чим у мігрантів виникають певні труднощі – отримання карти побиту. Чи варто боятися цього та як пришвидшити процедуру отримання польських документів – розповідаємо у матеріалі.