Ужондом у Нижньосілезькому воєводстві у додаткові години зможуть скористатися не всі, а лише вакциновані люди.

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Тож усі особи, які з 1 червня отримали будь-яку дозу вакцинації проти COVID-19, мають можливість скористатися додатковим робочим часом ужонду.

Новий графік роботу ужонду у Вроцлаві

З 17 по 28 січня ужонд працюватиме з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 18:00. У цей час для іноземців, які легалізують своє перебування, будуть доступні такі послуги:

отримання готової карти побиту,

отримання інформації про стан справи,

подання додатків з підтвердженням відповідності,

отримання PIO-номера вашої справи після підтвердження особи.

Зверніть увагу! Дата та час на візиту на вказані дати не бронюється.Вхід в офіс відбувається у порядку живої черги.

Що таке ужонд у Польщі Дослівно це можна перекласти як "управління". Простіше кажучи, це управління різних державних чи муніципальних структур у Польщі. До нього звертаються за розв'язанням усіх питань, пов'язаних із реєстрацією, пропискою, працевлаштуванням та оформленням практично всіх документів. Ужонди працюють як для громадян Польщі, так і для іноземців, які легально перебувають на території країни.

Все частіше українські трудові мігранти обирають країною для проживання та роботи сусідню Польщу. Однак, крім низки переваг життя у Польщі, існує те, з чим у мігрантів виникають певні труднощі – отримання карти побиту. Чи варто боятися цього та як пришвидшити процедуру отримання польських документів – розповідаємо у матеріалі.