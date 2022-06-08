Так, за спрощеною системою працевлаштування роботу знайшли уже 195 тисяч біженців. Нові умови передбачають, що громадянам України, які опинилися на території Польщі після 24 лютого, не потрібно мати спеціальний дозвіл.

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За даними Міністерства сім'ї та соціальної політики, найбільше українців пішли на роботу у Мазовецькому, Нижньосілезькому, Великопольському та Лодзинському воєводствах. З 195 000 працевлаштованих 140 тисяч – жінки.

З початку збройного конфлікту в Україні Міністерство сім'ї та соціальної політики ухвалило низку законів, щоб полегшити громадянам України роботу в Польщі. Сьогодні ми бачимо, що ці люди задіяні на ринку праці. Працевлаштування українських громадян – це благо для працівників, роботодавців та всієї економіки,

– заявила міністерка Марлена Малонг.

Крім цього, польський уряд прийняв поправки до закону про допомогу громадянам України, що спрямовані значно пришвидшити та полегшити адаптацію біженців в чужій країні.

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