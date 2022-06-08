Так, по упрощенной системе трудоустройства работу нашли уже 195 тысяч беженцев . Новые условия предполагают, что гражданам Украины, оказавшимся на территории Польши после 24 февраля, не нужно иметь специальное разрешение.

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По данным Министерства семьи и социальной политики, больше всего украинцев пошли на работу в Мазовецком, Нижнесилезском, Великопольском и Лодзинском воеводствах. Из 195 тысяч трудоустроенных 140 тысяч – женщины.

С начала вооруженного конфликта в Украине Министерство семьи и социальной политики приняло ряд законов, чтобы облегчить гражданам Украины работу в Польше. Сегодня мы видим, что эти люди задействованы на рынке труда. Трудоустройство украинских граждан – это благо для работников, работодателей и всей экономики,

– заявила министерша Марлена Малонг.

Кроме того, польское правительство приняло поправки к закону о помощи гражданам Украины, которые направлены значительно ускорить и облегчить адаптацию беженцев в чужой стране.