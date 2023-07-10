Пересадки тепер не страшні: УЗ випустила чергове оновлення застосунку для придбання квитків

Укрзалізниця випустила оновлення свого мобільному застосунку, в рамках якого відкрила можливість купувати квитки з пересадкою між потягами, а також всередині потяга. Оновлення ставатиме доступним всім користувачам поступово впродовж тижня.

УЗ відкрила можливість купувати квитки зі зручними пересадками

Можливість купівлі квитків з пересадкою буде всередині одного й того самого поїзда. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Цікаво Японська авіакомпанія запускає прокат одягу, щоб пасажири брали менше багажу

Додали можливість купувати квитки в застосунку, обираючи найоптимальніші та найзручніші варіанти пересадок. Деколи маршрут із пересадкою є навіть швидшим за прямий,

— зазначив директор департаменту з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Ернест Клименко.

Як це працює?

мінімальний час на пересадку між різними поїздами – 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції);

20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції); максимальний час у дорозі – 36 годин (пересадки, які вимагатимуть більшого часу в дорозі, не пропонуватимуться пасажирам);

36 годин (пересадки, які вимагатимуть більшого часу в дорозі, не пропонуватимуться пасажирам); підбираємо максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню по маршруту.

Можна пересідати всередині того ж потяга, але це дорожче

Крім цього, тільки в застосунку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного й того самого поїзда. Якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом всього маршруту – система запропонує пасажиру під час поїздки просто пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. В такому випадку пасажиру прийде два квитки на один і той же поїзд.

УЗ відкрила можливість купувати квитки зі зручними пересадками / Фото з телеграму УЗ

При цьому, така поїздка, на жаль, буде коштувати дорожче, ніж прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точки маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту – як дорожчі.

УЗ в перспективі ініціює зміни регульованої тарифної політики, щоб під час купівлі таких комплексних квитків до них застосовувались інші коефіцієнти, які дозволять зрівняти вартість прямого квитка і квитка з пересадкою в межах одного поїзда. Проте такі зміни потребують часу, якого немає у пасажирів, яким терміново треба здійснити поїздку.

Укрзалізниця запустила жіночі купе

Укрзалізниця виконала обіцянку та дозволила пасажиркам купувати квитки у жіночих вагонах. Однак наразі ця можливість працює у тестовому режимі.

Купувати квитки для них можна поки що тільки у застосунку Укрзалізниці, бо на сайт таку функцію ще не додали. Користувачам потрібно оновити додаток. На яких маршрутах можна їздити такими купе – читайте за посиланням!