УЗ открыла возможность покупать билеты с удобными пересадками

Возможность покупки билетов с пересадкой будет внутри одного и того же поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Добавили возможность покупать билеты в приложении, выбирая самые оптимальные и удобные варианты пересадок. Иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого,

– отметил директор департамента по вопросам информационных технологий АО "Укрзализныця" Эрнест Клименко.

Как это работает?

минимальное время на пересадку между разными поездами – 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);

20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции); максимальное время в пути – 36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);

36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам); подбираем максимально удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.

Можно пересаживаться внутри того же поезда, но это дороже

Кроме этого, только в приложении доступна дополнительная логика пересадки: пассажир может пересесть внутри одного и того же поезда. Если в поезде нет одного свободного места на протяжении всего маршрута – система предложит пассажиру во время поездки просто пересесть на другое место, которое освободит выходящий ранее пассажир. В таком случае пассажиру придет два билета на один и тот же поезд.

УЗ открыла возможность покупать билеты с удобными пересадками / Фото с телеграмму УЗ

При этом такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже, чем прямой билет: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точки маршрута как самые дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута – как дороже.

УЗ в перспективе инициирует изменения регулируемой тарифной политики, чтобы при покупке таких комплексных билетов к ним применялись другие коэффициенты, позволяющие сравнить стоимость прямого билета и билета с пересадкой в пределах одного поезда. Однако такие изменения требуют времени – его нет у пассажиров, которым срочно нужно совершить поездку.

Укрзализныця запустила женские купе

Укрзализныця выполнила обещание и разрешила пассажиркам покупать билеты в женских вагонах. Однако эта возможность работает в тестовом режиме.

Покупать билеты для них можно пока только в приложении Укрзализныци, потому что на сайт такую функцию еще не добавили. Пользователям необходимо обновить приложение. На каких маршрутах можно ездить по таким купе – читайте по ссылке!