Как пояснил премьер-министр Матеуш Моравецкий, снижение НДС составит от 5 до 0%.

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Стоимость продуктов должна снизиться уже с февраля 2022 года.

Мы снижаем НДС на основные продукты питания до 0%. Нулевой НДС на выбранные продукты питания будет действовать в течение 6 месяцев и приведет к уменьшению расходов примерно на 45 злотых в месяц для каждой семьи.

– заявил Моравецкий.

Как изменились цены на продукты в Польше

Ранее Центральное статистическое управление опубликовало отчет, из которого следует, что индекс инфляции на товары и услуги в годовом исчислении составил 8,6%.

То есть, в декабре 2021 года жители Польши заплатили за еду больше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди прочего мясо, овощи, фрукты, каши и молоко для детей входят в перечень товаров со ставкой НДС 5%.

Обратите внимание! Средняя стоимость продовольственной корзины в ноябре составляла 223 злотых, а это на 3,05 злотых (на 1,34%) меньше по сравнению с октябрем этого года.

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