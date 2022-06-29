Раніше повідомлялося, що допомога у розмірі 40 злотих на день на кожного біженця, яким надали прихисток в себе вдома небайдужі громадяни чи резиденти Польщі, виплачується перші 120 днів з моменту прибуття до країни. Але 25 червня набула чинності поправка до цієї постанови, яка передбачає продовження грошової підтримки за певних умов.

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У яких випадках може бути продовжений термін виплат

Насамперед продовжена фінансова допомога розрахована на осіб, які можуть мати проблеми з пошуком роботи. Тож 40 злотих на день зможуть отримувати ті громадяни, які допомагають:

особам з інвалідністю;

жінкам старше 60 років і чоловікам старше 65 років;

вагітним жінкам або з маленькою дитиною (до 12 місяців);

жінкам, які доглядають трьох та більше дітей;

неповнолітнім, що не мають опікунів.

Додаткові кошти виділять на підставі заяв, поданих в ужонді. Розгляд справи триватиме впродовж одного місяця.

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