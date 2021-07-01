На думку посадовця, спрощений процес запису дозволить зменшити черги до лікарів та дозволить людям ретельніше дбати про своє здоров'я. Скасування обмежень є одним із 5 пунктів, передбачених національним планом відновлення здоров'я громадян, оголошеного міністром охорони здоров'я Адамом Недзєльським.

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Що зміниться

Урядом було ухвалено рішення відмовитись від оподаткування скасованої частини субсидій фінансового щита, який надавався компаніям. Якби підприємства повертали частину державних виплат у вигляді податку, це могло б "трохи уповільнити їх розвиток".

Інші рішення стосуються Національних онкологічних та кардіологічних мереж, постковідного догляду, реабілітації та програми профілактики людей, старших 40 років.

Нагадаємо, що нещодавно Польща оновила правила перетину кордону, зокрема для українців. Після в'їзду на територію республіки необхідно пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 днів.