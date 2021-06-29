Запроваджено 10-денний карантин при в'їзді на територію країни наземними та повітряними шляхами. Доки триватимуть обмеження поки невідомо.
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Хто звільняється від обов'язкової самоізоляції
Від 10-денного карантину звільняються особи, які:
- здали та отримали негативний результат тесту на COVID-19 після 7 днів самоізоляції;
- отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою та визнаною у ЄС;
- мають підтвердження про одужання після коронавірусної хвороби;
- визначені у Положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв'язку з пандемією;
- подорожують літаком із країн, які не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть не більше ніж 24 години на території Польщі, маючи квиток, який це підтверджує.