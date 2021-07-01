По мнению чиновника, упрощенный процесс записи позволит уменьшить очереди к врачам и позволит людям более тщательно заботиться о своем здоровье. Отмена ограничений является одним из 5 пунктов, предусмотренных национальным планом восстановления здоровья граждан, объявленного министром здравоохранения Адамом Недзельским.

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Что изменится

Правительством было принято решение отказаться от налогообложения отмененной части субсидий финансового щита, который предоставлялся компаниям. Если бы предприятия возвращали часть государственных выплат в виде налога, это могло бы "немного замедлить их развитие".

Другие решения касаются Национальных онкологических и кардиологических сетей, постковидного ухода, реабилитации и программы профилактики людей старше 40 лет.

Напомним, что недавно Польша обновила правила пересечения границы, в частности для украинцев. После въезда на территорию республики необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 дней.