У березні 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19, залізничне сполучення між містами довелося припинити. Тоді польська влада тимчасово закрила кордони для іноземців.

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На початку жовтня 2021 року відновили регулярні рейси швидкісних потягів "Інтерсіті+" за маршрутом Київ – Перемишль. Натомість з листопада заново запускають і курсування потягу Київ – Варшава. У 2019 році він увійшов до переліку найкращих нічних поїздів Європи за версією видання CNN.

Графік руху потяга Київ – Варшава

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 , а прибуватиме до Варшави о 9:02 .

, а прибуватиме до Варшави о . Натомість з Варшави відправлятиметься о 17:10 й прибуватиме до Києва об 11:00.

Зверніть увагу! Час прибуття потяга на кінцеву станцію вказано з урахуванням проходження паспортного та митного контролю. Придбати квиток можна на сайті УЗ або у касах вокзалів.

Зазначимо, що придбати квитки на потяг до польської столиці на сайті УЗ поки не вдається. Після того, як ввести потрібні параметри, з'являється інформація про те, що місць по вказаному маршруту немає.

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Раніше президент Зеленський запропонував запустити швидкісний потяг між Києвом та Варшавою. Мовляв, така ініціатива розширить наявні інфраструктурні об'єкти. Цю ідею глава держави обговорював зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.