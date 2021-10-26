В марте 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, железнодорожное сообщение между городами пришлось прекратить. Тогда польские власти временно закрыли границы для иностранцев.

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В начале октября 2021 года возобновили регулярные рейсы скоростных поездов "Интерсити+" по маршруту Киев – Перемышль. С ноября снова запускают и курсирование поезда Киев – Варшава. В 2019 году он вошел в список лучших ночных поездов Европы по версии издания CNN.

График движения поезда Киев – Варшава

Поезд будет отправляться из Киева в 18.48, а прибывать в Варшаву в 9.02.

а прибывать в Варшаву в При этом, из Варшавы будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

Обратите внимание! Время прибытия поезда на конечную станцию ​​указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.

Отметим, что приобрести билеты на поезд в польскую столицу на сайте УЗ пока не удается. После ввода нужных параметров появляется информация о том, что мест по указанному маршруту нет.

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Ранее президент Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой. Мол, такая инициатива расширит существующие инфраструктурные объекты. Эту идею глава государства обсуждал со своим польским коллегой Анджеем Дудой.