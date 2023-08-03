Цей перелік охопить нічні сполучення до / з найбільш популярних міжнародних хабів – Перемишля та Хелма. Квитки на ці напрямки будуть доступні винятково через електронні канали продажу: власний мобільний застосунок, офіційні чат-боти та вебсайт.

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УЗ посилює контроль придбання квитків на міжнародних напрямках

Для протидії зловживанням компанія переглядає і процедуру повернення: квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси.

Так, національний перевізник забезпечуватиме максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків.

Отже, продаж міжнародних рейсів з 26 липня діє наступним чином:

поїзди 23/24 та 19/20 Київ – Хелм — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 93/94 Харків – Хелм — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзди 53/54 та 89/90 Київ – Перемишль — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 36/35 Одеса – Перемишль — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 32/31 Запоріжжя – Перемишль — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд 73/74 Харків – Перемишль — продаж онлайн, повернення у претензійному порядку через каси;

поїзд №67/68 Київ – Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси;

Інтерсіті+ №705/706, 715/716 Київ – Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн;

поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Поїзди №749/149 Київ – Відень, №140/149 Чоп – Відень, №961/962, 963/964 Мукачево – Кошице, №31, 33/34 Мукачево – Будапешт – квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває).

Як повернути квиток з-за кордону?

Здійснити повернення можливо у міжнародних касах залізничного вокзалу в Україні в претензійному порядку. При зверненні до квиткової каси Вам потрібно надати квиток видрукований на форматі А4 та написати заяву на претензійне повернення.

Якщо самостійно звернутись до каси не має можливості, то можна доручити це родичам або знайомим на території України надіславши е-квиток електронною поштою або через інший месенджер. Для цього вони мають надати в касу видрукований квиток, документ що посвідчує особу того, хто повертає та заповнити заяву на претензійне повернення вказавши банківські реквізити картки якою оплачували.

Скільки часу надається на повернення квитка?

Претензійне повернення можливе впродовж 180 днів з дати поїздки, тож Укрзалізниця "готова дочекатися повернення до України всіх, хто бажає здати квиток через касу".

Також Укрзалізниця закликає не стимулювати перекупників, не підтримувати їхні схеми та не брати на себе ризик бути недопущеними до рейсу!

Зауважимо, нині найпопулярнішим залізничним сполученням з Польщею є потяг з Києва до Варшави. Але на нього дуже складно купити квитки.