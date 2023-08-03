Этот перечень охватит ночные сообщения в / из наиболее популярных международных хабов – Перемышля и Хелма. Билеты на эти направления будут доступны исключительно через электронные каналы продаж: собственное мобильное приложение, официальные чат-боты и вебсайт.

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УЗ усиливает контроль приобретения билетов на международных направлениях

Для противодействия злоупотреблениям компания пересматривает и процедуру возвращения: билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления будут возвращаться исключительно претенциозным порядком через кассы.

Да, национальный перевозчик будет обеспечивать максимальную прозрачность, не допуская возможных злоупотреблений с покупкой, возвратом и перепродажей билетов.

Итак, продажа международных рейсов с 26 июля действует следующим образом:

поезда 23/24 и 19/20 Киев – Хелм — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезд 93/94 Харьков – Хелм — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезда 53/54 и 89/90 Киев – Перемышль — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезд 36/35 Одесса – Перемышль — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезд 32/31 Запорожье – Перемышль — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезд 73/74 Харьков – Перемышль — продажа онлайн, возврат в претенциозном порядке через кассы;

поезд №67/68 Киев – Варшава — продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат претенциозный через кассы;

Интерсити+ №705/706, 715/716 Киев – Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;

поезд №351К/351Л Киев-Кишинев — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.

Поезда №749/149 Киев – Вена, №140/149 Чоп – Вена, №961/962, 963/964 Мукачево – Кошице, №31, 33/34 Мукачево – Будапешт – билеты реализуются и возвращаются через кассы (интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран продолжается).

Как вернуть билет из-за границы?

Совершить возврат возможно в международных кассах железнодорожного вокзала в Украине в претензионном порядке. При обращении в билетную кассу Вам нужно предоставить билет напечатанный на формате А4 и написать заявление на претензионный возврат.

Если самостоятельно обратиться в кассу нет возможности, то можно поручить это родственникам или знакомым на территории Украины отправив е-билет по электронной почте или через другой мессенджер. Для этого они должны предоставить в кассу отпечатанный билет, документ удостоверяющий личность возвращающего и заполнившего заявление на претенциозный возврат указав банковские реквизиты карточки которой оплачивали.

Сколько времени уходит на возврат билета?

Претензионный возврат возможен в течение 180 дней с даты поездки, поэтому Укрзализныця "готова дождаться возвращения в Украину всех, кто желает сдать билет через кассу".

Также Укрзализныця призывает не стимулировать перекупщиков, не поддерживать их схемы и не брать на себя риск быть недопущенными к рейсу!

Заметим, ныне самым популярным железнодорожным сообщением с Польшей является поезд из Киева в Варшаву. Но на него очень сложно купить билеты.