Что изменится

В Укрзализныце сообщили, что теперь, чтобы оформить претензионный возврат билетов, можно не заполнять бумажное заявление. По состоянию на февраль 2024 года процесс – цифровизировали. Сейчас уже достаточно оформили электронную версию заявления.

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Кроме того, отметили, что сейчас сервис дорабатывают. Возврат бумажных билетов, которые приобрели в кассе, станет доступным. В то же время когда это произойдет, пока неизвестно.

Когда можно оформить претензионный возврат билета

Претензионный возврат билета можно оформить, если пассажир:

не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;

возвращает групповой заказ (полностью или частично);

возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги.

Как оформить электронную версию заявления

Перейти по ссылке;

выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";

заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте);

подписать заявление с помощью Дія.Підпис;

дождаться результатов рассмотрения заявления

Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно: