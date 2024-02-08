Что изменится
В Укрзализныце сообщили, что теперь, чтобы оформить претензионный возврат билетов, можно не заполнять бумажное заявление. По состоянию на февраль 2024 года процесс – цифровизировали. Сейчас уже достаточно оформили электронную версию заявления.
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Кроме того, отметили, что сейчас сервис дорабатывают. Возврат бумажных билетов, которые приобрели в кассе, станет доступным. В то же время когда это произойдет, пока неизвестно.
Когда можно оформить претензионный возврат билета
Претензионный возврат билета можно оформить, если пассажир:
- не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
- проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
- возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
- возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;
- возвращает групповой заказ (полностью или частично);
- возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги.
Как оформить электронную версию заявления
- Перейти по ссылке;
- выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";
- заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте);
- подписать заявление с помощью Дія.Підпис;
- дождаться результатов рассмотрения заявления
Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно:
- иметь Дія.Підпис;
- обеспечить стабильное подключение к интернету.