15 октября запланирован первый рейс нового поезда в Варшаву. Также в этот день начнет работу железнодорожный пункт пропуска в Раве-Русской, который был закрыт почти два десятилетия назад. Это открывает новые возможности для развития международного сообщения Украины.

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Детали маршрута

Расписание было разработано таким образом, чтобы без дополнительных пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и другие города на западе Украины: Ивано-Франковск, Коломыю, Стрый, Моршин, Калуш, Жовкву и Брюховичи.

Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином,

– подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Новый маршрут будет работать с пересадкой на станции Рава-Русская во Львовской области. Именно здесь пассажиры будут менять поезд с украинской широкой колеи (1 520 миллиметров) на узкую европейскую (1 435 миллиметров).

Поезд соединит украинские города со столицей Польши / Фото с телеграма Укрзализныци

Расписание и стоимость билета

Согласно расписанию на сайте польской железной дороги, из Равы-Русской поезд будет отправляться в 11:00 и прибывать в Варшаву в 17:29. Продолжительность дороги – 7,5 часов. Поезд будет курсировать с остановкой на станции Люблин. Рейсы запланированы ежедневно. За один раз будут перевозить до 240 пассажиров.

Цены на билеты на поезд из Равы-Русской в Варшаву:

первый класс – 1 191 гривна;

второй класс – 1 068 гривен.

Важно, что пассажирам не стоит беспокоиться за возможные задержки. Ведь удобная пересадка согласована заранее, поэтому поезд будет ждать всех, у кого есть билеты.

Узнать точное расписание и купить билеты на новый поезд в Польшу можно в мобильном приложении Укрзализныци, а также в международных кассах вокзалов и через официальные чат-боты перевозчика.