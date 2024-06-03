Поїзди з України до Польщі тепер курсуватимуть зі змінами: новий розклад руху

"Укрзалізниця" внесла тимчасові зміни у маршрути поїздів до Варшави та Любліна. Все у зв'язку з ремонтними роботами на станції Хелм у Польщі.

Зокрема, мовиться про поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро. Вони тепер курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.

Читайте також Вибір нікого не здивує: куди найчастіше українці їздять потягом за кордон

Пасажири, які будуть подорожувати цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як і раніше, у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ тепер так:

Зміна 1

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ буде прибувати на станцію Дорохуськ о 06:45, у поїзді прикордонно-митний контроль триватиме до 08:15.

Пересадний поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Зміна 2

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ - Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді триватимуть перевірки.



Поїзди з України до Польщі тепер курсуватимуть зі змінами / Скриншот з телеграму УЗ

Пересадний поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадний польський поїзд).

Водночас поїзди №19/20 Київ – Хелм, №119 Дніпро – Хелм, №24 Хелм – Київ будуть їздити до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ – Варшава – Київ також залишається незмінним.



Крім того, зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня. Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.