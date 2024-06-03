В частности говорится о поездах №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр. Они теперь будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск.
Читайте также Выбор никого не удивит: куда чаще всего украинцы ездят поездом за границу
Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль, как и раньше, в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск теперь так:
Изменение 1
Двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, в поезде погранично-таможенный контроль продлится до 08:15.
Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 будет отправляться из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывать на станцию Варшава Всходня в 12:31.
Изменение 2
Двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступным для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде будут продолжаться проверки.
Поезда из Украины в Польшу теперь будут курсировать с изменениями / Скриншот из телеграмма УЗ
Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.
В то же время поезда №19/20 Киев – Хелм, №119 Днепр – Хелм, №24 Хелм – Киев будут ездить до станции Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев – Варшава – Киев также остается неизменным.
Кроме того, отмечается, что ремонтные работы продлятся до 30 августа. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на обновленном вебсайте.