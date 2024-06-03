В частности говорится о поездах №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр. Они теперь будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск.

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Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль, как и раньше, в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск теперь так:

Изменение 1

Двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, в поезде погранично-таможенный контроль продлится до 08:15.

Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 будет отправляться из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывать на станцию Варшава Всходня в 12:31.

Изменение 2

Двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступным для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде будут продолжаться проверки.



Поезда из Украины в Польшу теперь будут курсировать с изменениями / Скриншот из телеграмма УЗ

Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

Обратите внимание. Пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

В то же время поезда №19/20 Киев – Хелм, №119 Днепр – Хелм, №24 Хелм – Киев будут ездить до станции Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев – Варшава – Киев также остается неизменным.



Кроме того, отмечается, что ремонтные работы продлятся до 30 августа. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на обновленном вебсайте.