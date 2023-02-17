Для этого было отремонтировано почти 70 километров путей и обновлено 10 мостов. Речь идет о возобновлении движения на участках Госграница – Старжева – Хыров – Нижанковичи – Госграница и Хыров – Самбор.

Читайте также Самый сладкий день года в Польше: что надо знать о Жирном четверге

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова, это позволит существенно нарастить пропускную способность западной границы, в том числе на ключевом направлении – польском. А это, в свою очередь, предоставляет дополнительные возможности для экспортеров, а главное – расширилась сеть логистических путей для транспортировки международной помощи Украине.

Укрзализныця восстановила еще две ветви сообщения с Польшей / Фото Укрзализныця

Благодарю польских партнеров, в частности Министра инфраструктуры Анджея Адамчика и Министра Совета Министров Польши Михала Дворчика за поддержку и готовность принимать быстрые и критические решения для стабильной логистики на границе. Партнерство Украины и Польши является краеугольным камнем не только стабильных логистических маршрутов для экспортеров, но и обеспечения обороноспособности Украины,

– прокомментировал Александр Кубраков.

Кроме самых железнодорожных путей, Укрзализныця отремонтировала вокзальную инфраструктуру в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

Отремонтированная вокзальная инфраструктура в Хирове / Фото Укрзализныця