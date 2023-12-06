Це допоможе оновити парк вагонів і скоротить загальні збитки від пасажирських перевезень. Пресслужба перевізника повідомляє, що нові тарифи почнуть діяти, коли запрацює новий графік руху поїздів.

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Вартість міжнародних квитків зросте з 10 грудня

Раніше для залучення пасажиропотоку Укрзалізниця застосовувала знижки майже на всі пасажирські міжнародні рейси. Але тепер компанія вирішила переглянути це рішення, адже збитки стали занадто великими.

Зміна міжнародних тарифів дозволить перевізнику втримати на поточному рівні вартість проїзду на внутрішніх рейсах. Також це допоможе модернізувати рухомий склад. Цей процес не припинявся навіть під час повномасштабного вторгнення.

На які рейси зросте ціна

Спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішили підняти вартість квитка на прямий поїзд Київ — Варшава — Київ. Попит на нього залишається ажіотажним. У наступному році вартість проїзду на цьому маршруті зросте на 72%.

Але залишаються дешевші й доступніші альтернативні варіанти для цього напрямку. Вартість проїзду до Хелма, звідки можна зручно пересісти до Варшави, також зросте, але не так відчутно. На 4 — 11% на потяги з Дніпра, на 17 — 48% з Харкова, на 15 — 47% з Києва.

Нічний рейс потягом "‎Інтерсіті+"‎ Київ — Перемишль подорожчає на 26%. Нічний потяг з Одеси до Перемишля коштуватиме більше на 37 — 49%.

Вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта не змінюється.

Укрзалізниця відкриває маршрут до Відня та Будапешта

УЗ запускає новий потяг сполученням Відень — Чоп — Відень з 10 грудня 2023 року. Поїзд має зручні варіанти стикування з українськими напрямками (з Києва, Львова, Луцька та Рівного).

Розклад розробили таким чином, щоб пасажири могли провести нічну частину поїздки до Чопа в комфортабельному спальному вагоні української залізниці. А потім денну частину подорожі з Чопа до Будапешта чи Відня — у сучасному сидячому вагоні першого або другого класу угорської залізниці.

Пасажирам не потрібно турбуватися про стикування в Чопі через можливі затримки. Поїзд чекає всіх людей з квитками, це питання узгодили заздалегідь.

Квиток із Києва до Відня у вагоні купе + другий клас на сидячому місці коштуватиме приблизно 2 500 гривень.