Брауні, печиво та пряники: "Укрзалізниця" показала оновлене меню у потягах
Джерело:УЗ
У меню "Укрзалізниці" з'являться смаколики – пряники, брауні та арахісове і шоколадне печиво. Десерти від українського виробника Milk Bar будуть доступними у всіх потягах УЗ.
Раніше продукти компанії можна було купити лише на центральному вокзалі, а тепер їх продаватимуть під час подорожі в вагонах. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
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Ми вже представляли вам наших партнерів, які нещодавно стали резидентами Київського центрального вокзалу – Milk Bar. На влаштуванні локації з особливими солодощами наша співпраця не закінчилася: тепер ми тестуємо нове меню для пасажирських поїздів,
– йдеться у повідомленні.
Тепер смаколики від Milk Bar стануть доступними у поїздах Укрзалізниці. Солодощі вже з'явилися на міжнародному рейсі №23/24 Київ – Хелм.
Колаборація УЗ та Milk Bar: дивіться відео
Що входить до нового меню УЗ
Наразі що від Milk Bar тестують кілька позицій, які мають найбільший попит. Це брауні, шоколадне та арахісове печиво, а також пряник – у вигляді карти України.
- Упаковка шоколадного чи арахісового печива (1 штука) – 40 гривень.
- Упаковка з порцією брауні – 50 гривень.
- Пряник у вигляді карти України (1 штука) – 45 гривень.
В Укрзалізниці закликали куштувати нові смаколики та залишати відгуки.