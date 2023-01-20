Брауні, печиво та пряники: "Укрзалізниця" показала оновлене меню у потягах

20 січня 2023, 18:46
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Джерело:

УЗ

У меню "Укрзалізниці" з'являться смаколики – пряники, брауні та арахісове і шоколадне печиво. Десерти від українського виробника Milk Bar будуть доступними у всіх потягах УЗ.

Раніше продукти компанії можна було купити лише на центральному вокзалі, а тепер їх продаватимуть під час подорожі в вагонах. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Ми вже представляли вам наших партнерів, які нещодавно стали резидентами Київського центрального вокзалу –  Milk Bar. На влаштуванні локації з особливими солодощами наша співпраця не закінчилася: тепер ми тестуємо нове меню для пасажирських поїздів,
– йдеться у повідомленні.

Тепер смаколики від Milk Bar стануть доступними у поїздах Укрзалізниці. Солодощі вже з'явилися на міжнародному рейсі №23/24 Київ – Хелм.

Колаборація УЗ та Milk Bar: дивіться відео

Що входить до нового меню УЗ

Наразі що від Milk Bar тестують кілька позицій, які мають найбільший попит. Це брауні, шоколадне та арахісове печиво, а також пряник – у вигляді карти України.

  • Упаковка шоколадного чи арахісового печива (1 штука) – 40 гривень.
  • Упаковка з порцією брауні – 50 гривень.
  • Пряник у вигляді карти України (1 штука) – 45 гривень.

В УЗ додали до меню смаколики / Фото УЗ

Яка вартість солодощів у потягу / Фото УЗ

В Укрзалізниці закликали куштувати нові смаколики та залишати відгуки.

Автор: Марта Касіянчук